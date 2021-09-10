Манукян: Зиничев был спасателем даже в последние секунды своей жизни

Жаль терять таких людей, как Евгений Зиничев, но жизнь спасателя всегда наиболее уязвима в силу профессии. Об этом в беседе с ФАН заявил известный блогер и журналист Вадим Манукян.

10 сентября в Москве простились с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Министр погиб 8 сентября в Норильске на учениях, пытаясь спасти сорвавшегося с выступа скалы оператора Андрея Мельника. Трагедия произошла во время съемки документального фильма про развитие арктического региона.

Блогер и журналист Вадим Манукян выразил мнение, что Зиничев проявил себя как мужественный человек, как спасатель даже в самые последние секунды своей жизни.

«Считаю присуждение ему звания Героя России посмертно абсолютно заслуженным. Очень жаль терять таких людей, но жизнь спасателя всегда наиболее уязвима в силу профессии, даже если этот человек министр», — сказал он.

Global Look Press / МЧС России

Манукян подчеркнул, что рассуждает о трагической истории «не абстрактно». Журналист признался, что летом 2005 года во время сильного шторма на Черном море ему пришлось спасать человека, без необходимых навыков делать это было не только тяжело, но и опасно.

«Тогда я в воду, разумеется, лезть не собирался, просто хотелось на берегу полюбоваться буйством стихии. А вот мужчина, который с семьей только приехал с Севера и никогда до этого не был на море, немного не рассчитал свои силы. Он полез в воду, и высокая волна начала утягивать его в море. Он стал кричать о спасении, но никто из находившихся на берегу даже не шелохнулся. Увы, спасателей в тот момент тоже рядом не было, и я полез ему помогать. Хотя необходимыми для спасения навыками я не обладал, медлить было нельзя», — вспомнил он.

Манукян отметил, что то событие могло закончиться трагически для обоих.

«Когда я до него доплыл, он схватил мою руку и начал уходить на дно. На наше счастье, в тот момент волны начали выкидывать нас на берег, и таким образом удалось и его спасти, и самому не погибнуть. Потом из-за стола в кафе наконец прибежала обеспокоенная долгим отсутствием мужа жена и как-то привела его в чувство. У меня у самого сил практически не осталось после этой борьбы со стихией. Надеюсь, что тот мужчина жив до сих пор. Его слова: "Он спас меня", — я вспоминаю до сих пор. А спасатели сталкиваются с подобным регулярно. Поэтому я прекрасно понимаю, насколько это важная для всех нас профессия. Светлая память Евгению Зиничеву. Спи спокойно, Герой России», — сказал Манукян.

Global Look Press / МЧС России

Ранее политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич поделился воспоминаниями о главе МЧС Евгении Зиничеве. Он рассказал, как в свое время познакомился с таким выдающимся человеком. Это произошло на заседаниях комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.