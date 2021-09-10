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Свалку из контейнеров с красной икрой обнаружили в лесу под Благовещенском
Происшествия
Свалку из контейнеров с красной икрой обнаружили в лесу под Благовещенском
Global Look Press  /  Victor Lisitsyn/Global Look Press

Благовещенск, 10 сентября. Прокуратура проводит проверку после «вкусной» находки в лесу возле Благовещенска. Там была обнаружена свалка из контейнеров с красной икрой.

Специалисты зафиксировали более 100 емкостей различного объема, наполненных, предположительно, икрой рыб семейства лососевых (красная икра) без маркировки. Баночки были выброшены рядом с полигоном твердых бытовых отходов города.

Сотрудники правоохранительных органов занялись поиском собственника найденной продукции. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Тем временем глава Камчатской области Владимир Солодов рассказал, что в текущем году дефицита красной икры в РФ не ожидается. Он отметил, что путина в этом году прошла успешно, поэтому лакомство точно будет на столах россиян по доступным ценам. Контролировать же ценообразование будет традиционно ФАС, добавил он.

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прокуратура свалка икра
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