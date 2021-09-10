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Лавров назвал сроки одобрения документов по Союзному государству России и Белоруссии

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 13:49
Политика
Лавров назвал сроки одобрения документов по Союзному государству России и Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 10 сентября. Интеграционные документы в рамках Союзного государства будут одобрены в октябре. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Встреча российского лидера Владимира Путин и его белорусского коллеги состоялась 9 сентября. Стороны обсудили интеграционные процессы в рамках Союзного государства.

Лавров, комментируя прошедшее событие, отметил, что главы государств одобрят все документы по этому вопросу в октябре. Глава МИД РФ также заявил о планах провести совместную коллегию с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем для обсуждения внешнеполитической координации. Событие состоится в ноябре в Москве, добавил Лавров.

Ранее Александр Лукашенко анонсировал заседание Высшего совета Союзного государства. По его словам, мероприятие состоится 4 ноября.

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россия белоруссия лавров
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