Мишустин сообщил о согласовании решения об углублении интеграции России и Белоруссии

Москва, 10 сентября. Правительство РФ одобрило решения об углублении интеграционных процессов России и Белоруссии на основе 28 союзных программ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабинета министров подчеркнул, что Москва и Минск не станут останавливаться на достигнутых успехах и продолжат углубление интеграции в рамках Союзного государства.

Михаил Мишустин подчеркнул, что одобренные программы определяют четкую траекторию совместной работы России и Белоруссии практически во всех сферах деятельности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал интеграцию России и Белоруссии. По его словам, все процессы будут проходить с учетом интересов всех сторон.