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Мишустин сообщил о согласовании решения об углублении интеграции России и Белоруссии
Политика
Мишустин сообщил о согласовании решения об углублении интеграции России и Белоруссии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 10 сентября. Правительство РФ одобрило решения об углублении интеграционных процессов России и Белоруссии на основе 28 союзных программ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабинета министров подчеркнул, что Москва и Минск не станут останавливаться на достигнутых успехах и продолжат углубление интеграции в рамках Союзного государства.

Михаил Мишустин подчеркнул, что одобренные программы определяют четкую траекторию совместной работы России и Белоруссии практически во всех сферах деятельности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал интеграцию России и Белоруссии. По его словам, все процессы будут проходить с учетом интересов всех сторон.

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белоруссия мишустин интеграция
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