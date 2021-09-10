Украинский гопак вокруг НАТО: почему Рада не поддержала обращение к Конгрессу США

Американскому конгрессу запретили обсуждать предоставление Украине статуса главного союзника США вне Североатлантического альянса. Верховная рада тут же закрыла эту тему.

Стремление «евромайданного» правительства в Киеве побыстрее затолкать управляемую ими территорию в НАТО известно всему миру. И, надо сказать, США и их союзники это стремление всячески поддерживали. Разумеется, на словах — потому что «трезубых» в этот военный блок до сих пор не взяли. Точно так же, как не взяли в Евросоюз.

Хотя и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский западным партнерам объясняли, что вот уже долгие годы в одиночку отражают «российскую агрессию», стоят на защите «единой Европы», а потому «трохы грошей», оружия и натовских войск дать бы не мешало. А еще лучше — взять «лыцарей» и «киборгов» на вечное довольствие, приняв их и в ЕС, и в НАТО.

В ответ этих деятелей одобрительно похлопывали по плечу, сулили очередной ящик печенья и бочку варенья, но официально вписывать Украину в свои структуры, брать на себя полную ответственность за ее безопасность в планы западных политиков явно не входило. Поэтому писались разные программы партнерства и сотрудничества, в том числе в военной сфере, но всякий раз оказывалось, что до высоких критериев НАТО и ЕС местным «одвичным лыцарям» еще расти и расти. Сколько еще лет — неведомо, может, все случится уже завтра, а, может, и никогда. В общем, наглядная иллюстрация к житейской мудрости: обещать — еще не значит жениться.

И сколько ни встречали высоких западных гостей хлебом-солью, сколько ни танцевали перед ними гопак, сколько ни выворачивались наизнанку, вплоть до фактического признания «радужного» флага чуть ли не вторым государственным — заветные двери оставались закрытыми. И даже президент Эстонии Керсти Кальюлайд с той стороны дверей в НАТО и ЕС разъяснила украинским политическим «киборгам», какими частями их тела они не вышли, чтобы зайти туда, куда уже 30 лет хотят, но не могут… И в устах госпожи Кальюлайд то, что говорят представителям официального Киева другие западные лидеры (та же Ангела Меркель, например), прозвучало как указание Украине на ее истинное, а не мнимое место в «семье цивилизованных народов» вообще и европейских в частности.

wikipedia.org / EU2017EE Estonian Presidency / CC BY 2.0

Это был очень плохой для киевских властей сигнал, но они его решили не понимать (или действительно не поняли). Поэтому шутки про «тормоза» у эстонцев отныне следует признать устаревшими — у них-то как раз все получилось: они-то вписались и в НАТО, и в ЕС. Да, социально-экономические и внешнеполитические последствия такого «счастья» — отдельная тема, но Украина по сравнению даже с нынешними «прибалтийскими вымиратами», включая ту же Эстонию, выглядит как страна «четвертого мира». Да что Эстония? Недавний вывод (похожий на бегство) войск США и их союзников из Афганистана поставил эту центральноазиатскую страну в фокус внимания всего мира. И сравнение даже с ней оказывается для Украины по всем статьям катастрофическим.

Про кадры, запечатлевшие «кабульский скайдайвинг» с летящими вниз афганскими коллаборантами США, которым не нашлось места внутри американских самолетов для спасительной эвакуации от победивших талибов (движение «Талибан»1 запрещено в России. — Прим. ФАН), про то, как янки не защищают и предают своих «шакалов Табаки», даже речи нет. Но, например, выяснилось, что с 2001-го, когда началась американская оккупация Афганистана, по 2021-й, в котором она закончилась, на эту статью расходов в Вашингтоне ежегодно списывалось около 100 млрд долл. — больше, чем получила Украина от Запада за все годы после победы Евромайдана. Да, бизнес, ничего личного. Но осадочек все равно остается…

А если покопаться, то в этом осадочке можно найти кое-что еще. Так, Афганистан имел статус главного союзника США вне НАТО. Украина давным-давно запросила у Америки аналогичный статус, всеми правдами и неправдами добивалась его получения, в июне 2019-го соответствующий законопроект даже ставился на голосование в Конгрессе США, но голосов для его принятия тогда не хватило, поскольку Петр Порошенко проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому. Но в Киеве продолжали гнуть свое, поскольку получение этого статуса, как отмечают эксперты, предусматривало упрощенную процедуру передачи летальных вооружений, в том числе противотанковых, противовоздушных и противокорабельных, а также других видов военной помощи, в том числе в сфере информационной войны.

wikipedia.org / Office of Senator Ron Johnson / Public Domain

И в начале сентября, наконец, получили… Но не статус, а отказ. Причем это был не просто отказ, а отказ в форме прямого запрета Белого дома конгрессменам не только голосовать по этому вопросу, но даже обсуждать его на официальном уровне. Буквально на следующий день после этого события в высший законодательный орган Украины, Верховную раду, был внесен проект обращения к Конгрессу США с просьбой вернуть столь важную для Украины тему в политическую повестку дня. Понятно, что, появись такое официальное обращение, оно стало бы еще одним яблоком раздора для американских верхов. Поэтому из Госдепартамента пошел сигнал посольству в Киеве, которое быстро провело разъяснительную работу, и результат оказался немного предсказуем: «за» проект обращения проголосовало всего 26 из 450 народных избранников страны — пришлось переобуваться прямо по ходу гопака, в прыжке…

С разъяснениями, что так и надо, поскольку Украина стремится все-таки не к статусу главного союзника США вне НАТО, а к полноценному членству в Североатлантическом альянсе, на чем и должна сосредоточить свои усилия. Мол, не смогли добиться малого — будем требовать большего! Типично евромайданная логика…

1 Организация запрещена на территории РФ.