Ключевая ставка Банка России выросла на 0,25%

Москва, 10 сентября. Центробанк РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу повысил ключевую ставку на 0,25% — до 6,75%.

Значение повышено пятый раз подряд. На данный момент ставка находится на максимальном уровне с сентября-октября 2019 года. Регулятор также изменил сигнал в заявлении по ключевой ставке — ЦБ допускает возможность ее дальнейших повышений на ближайших заседаниях.

Банк России перешел к нормализации денежно-кредитной политики весной этого года, повысив показатель. Ключевыми доводами стали быстрое восстановление экономики, разогнавшиеся инфляционные ожидания и темпы роста цен.

В марте ставка выросла на 0,25%, в апреле и июне — на 0,5% каждый месяц, в июле показатель был повышен сразу на 1% — до 6,5% годовых.

Центробанк ранее сообщил о достижении международными резервами России исторического максимума. Показатель вырос до отметки в 618,2 млрд долларов.