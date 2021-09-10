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Шойгу простился с трагически погибшим главой МЧС Зиничевым
Общество
Шойгу простился с трагически погибшим главой МЧС Зиничевым
Global Look Press  /  EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Москва, 10 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил в Москве церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Церемония прощания с Зиничевым проходила в Национальном центре управления в кризисных ситуациях. Шойгу попрощался со спасателем вместе с членами коллегии военного ведомства.

«Глава военного ведомства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

Ранее с главой МЧС простился президент РФ Владимир Путин. После церемонии в Москве тело Зиничева было отправлено в Санкт-Петербург. Похороны состоятся в 15:00 по местному времени на Северном кладбище.

Напомним, глава МЧС Зиничев трагически погиб 8 сентября во время межведомственных учений в Красноярском крае, пытаясь спасти сорвавшегося с обрыва режиссера и сценариста Александра Мельника.

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