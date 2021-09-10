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Талибы отменили инаугурацию временного Правительства Афганистана

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 13:26
Политика
Талибы отменили инаугурацию временного Правительства Афганистана
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Кабул, 10 сентября. Инаугурация временного Правительства Афганистана была отменена, заявил представитель движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Торжественное мероприятие должно было состояться 11 сентября. На инаугурацию были приглашены делегации нескольких государств, включая Российскую Федерацию. Однако член комиссии талибов по культуре Инамуллах Самангани сообщил, что церемонию отменили несколько дней назад, а сама инаугурация изначально была назначена на другой день.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские представители не будут участвовать в церемонии инаугурации временного правительства в Афганистане. Официальный представитель Кремля ранее сообщал, что Москва не станет спешить в вопросе признания талибов. Россия продолжит следить за действиями организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан правительство талибан
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