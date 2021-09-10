С помощью контактных линз можно забыть о проблемах зрения. Они помогают видеть четко и без искажений, а некоторые их виды позволяют подчеркнуть цвет глаз или изменить его. Но чтобы оценить преимущества линз, их нужно правильно подобрать. В противном случае ношение будет причинять дискомфорт и может привести к ухудшению зрения.

Об особенностях коррекции зрения с помощью контактных линз и нюансах их выбора журналисту ФАН рассказала врач-офтальмолог городской клинической больницы имени С. П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы Ксения Бельская.

Из личного архива Ксении Бельской /

Особенности и назначение контактных линз

Контактные линзы представляют собой небольшие прозрачные пластинки, изготовленные из полимеров. Их надевают «контактным» способом, то есть непосредственно на роговицу глаза. Принцип действия не отличается от очков: они преломляют световой поток и направляют его на сетчатку под определенным углом, благодаря чему зрение улучшается.

Размытая «картинка» становится четкой, появляется возможность без напряжения читать, смотреть телевизор, различать лица людей на улицах, свободно ориентироваться за рулем, в общественном транспорте. Благодаря коррекции зрения человек может вести активный образ жизни, не беспокоясь о том, что он не увидит или не сможет рассмотреть окружающие объекты.

С помощью контактных линз выполняют коррекцию нарушений зрения при:

близорукости — когда человек плохо различает предметы и объекты вдалеке, но хорошо видит вблизи;

дальнозоркости — когда сложно или невозможно читать книгу или писать, но вдаль человек видит отлично;

астигматизме — нарушении, которое возникает из-за изменения формы роговицы глаза.

Также с их помощью можно скрыть эстетические дефекты глаз.

«Существуют декоративные линзы, которые используют для маскировки бельма роговицы, при отсутствии радужки и посттравматических изменениях, — отмечает врач-офтальмолог городской клинической больницы имени С. П. Боткина Ксения Бельская. — Они скрывают недостатки и позволяют человеку чувствовать себя более уверенно».

Федеральное агентство новостей /

Плюсы и минусы контактных линз

При таком способе коррекции зрения его качество оказывается выше, чем при коррекции очками. Это происходит по нескольким причинам.

Сохранение масштаба изображения. Очки, используемые при близорукости, уменьшают изображение, а при дальнозоркости — увеличивают. Контактные линзы не меняют масштаб изображения на сетчатке, поэтому зрительное восприятие получается более корректным. Защита от искажения картинки. При ношении очков луч света, прежде чем добраться до сетчатки, проходит через несколько сред: сами очки, воздушную прослойку, слезу. Из-за этого зрительные искажения неизбежны. При контактном способе коррекции формируется более четкое изображение на сетчатке за счет уменьшения искажений. Расширение поля зрения. Так как линза примыкает к глазному яблоку и двигается вместе с ним, нет необходимости поворачиваться к интересующему предмету и присматриваться к нему. Благодаря этому у человека сохраняется боковое зрение. Призматические искажения, возникающие на «периферии» очков, также отсутствуют. Независимо от положения предмета — по центру или по бокам — изображение не растягивается и не деформируется. Комфорт коррекции зрения. Коррекция переносится легче, чем с очками, особенно если разница в диоптриях между глазами велика. Значительно реже возникают напряжение в глазах и головные боли. Без ограничений в образе жизни. Контактные линзы абсолютно не меняют внешний вид человека. Их ношение совершенно незаметно, тогда как очки всегда накладывают определенный «отпечаток» на внешность. В них можно заниматься бегом и плаваньем, ездить на велосипеде или мотоцикле в шлеме, надевать солнцезащитные очки, то есть вести тот образ жизни, который вам нравится. Их значимые преимущества проявляются и при «капризах» погоды: они не намокают во время дождя и не запотевают при входе в теплое помещение с улицы. Несколько проблем — одно решение. Современные дизайны оптических контактных линз позволяют человеку хорошо видеть и вблизи, и вдаль. Для этого нужно выбирать соответствующие модели, например, мультифокальные, которые избавляют от необходимости использовать несколько очков (для дали и для чтения).

«Основной недостаток контактных линз — это важность особого, тщательного ухода и гигиены во время их использования, — комментирует врач-офтальмолог Ксения Бельская. — Модели плановой замены требуется ежедневно обрабатывать, выдерживать в дезинфицирующем растворе. Также нельзя использовать их при инфекционных заболеваниях, ОРВИ, при воспалительных заболеваниях глаз».

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Виды контактных линз

Все контактные линзы имеют ограничение по продолжительности ношения в течение дня и общему сроку использования. Превышать рекомендованные периоды не стоит, так как это может обернуться осложнениями. Эти свойства определяются видом линз.

Жесткие контактные линзы

Они служат долго — до 2 лет — благодаря тому, что обладают постоянными свойствами. Они прочные, не подсыхают на сухом воздухе и ветру, устойчивы к образованию отложений. Они могли бы считаться отличным выбором для пациентов, если бы не несколько «но».

Индивидуальное изготовление. Прийти к врачу-офтальмологу, получить рецепт и тут же отправиться в аптеку за рекомендованной парой не получится. Такие модели всегда изготавливают индивидуально. А потому нужно тщательно следить за сроком замены, чтобы успеть заранее заказать новую пару.

Сложное привыкание. Из-за жесткости пластины адаптация к ней происходит медленно, а пользователь долгое время ощущает «инородное тело» в глазу. Это снижает комфорт от использования таких моделей.

Эти недостатки полностью исключены при ношении мягких аналогов. Именно они признаны оптимальными для решения большинства проблем зрения.

Мягкие контактные линзы

Они служат не более шести месяцев, но куда более комфортны в ношении. Привыкают к ним очень быстро: уже через несколько минут после первого надевания они перестают ощущаться в глазах. Их главное преимущество перед жесткими — снижение риска инфекционно-воспалительных заболеваний глаз. Это преимущество обеспечивается ограниченностью периода ношения, который может составлять от 12 часов до 7 суток, и ограниченным сроком службы, который не превышает полугода.

У таких моделей есть и недостатки, связанные с мягкой структурой:

меньшая прочность по сравнению с жесткими моделями;

подсыхание на ветру и в помещениях с сухим воздухом;

низкая устойчивость к отложениям.

«Мягкие контактные линзы не позволяют корректировать астигматизм высоких степеней и кератоконус — заболевание, при котором роговица истончается и принимает коническую форму», — уточняет врач-офтальмолог.

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Какие контактные линзы лучше выбрать по сроку ношения

По режиму ношения различают четыре типа моделей.

Дневного ношения. Их носят около 12 часов в течение дня и снимают на ночь. Гибкого ношения. Их можно носить в течение дня и допускается периодически не снимать на ночь. При этом общая продолжительность носки не должна превышать двух суток. Пролонгированного ношения. Их допускается не снимать на ночь, а общий период носки может составлять от двух до семи суток. Непрерывного ношения. Их допускается носить без перерыва в течение 30 дней, при этом коррекция должна проходить под контролем врача.

Частота замены линз рекомендована производителем. Одни модели можно менять каждые 2-6 месяцев, другие требуется менять чаще. С точки зрения безопасности для пользователя предпочтительны те, которые подразумевают частую замену. Например, линзы-однодневки и двухнедельные.

Однодневные контактные линзы

Так называют модели, предполагающие ежедневную замену. Принцип их использования прост: каждое утро пользователь надевает новую пару, а в конце дня выбрасывает ее. Главное преимущество таких моделей в том, что они не требуют использования средств ухода, обработки и дезинфекции.

«Врачу спокойнее за своего пациента, если он использует такие контактные линзы, — отмечает Ксения Бельская. — Пациент лучше защищен от осложнений, так как он не надевает одну и ту же линзу несколько раз после обработки».

Факт. Однодневные модели не подлежат повторному использованию. Если менять их реже или спать в них, повышается вероятность инфекционно-воспалительных осложнений с угрозой снижения или даже потери зрения.

Двухнедельные контактные линзы

Модели двухнедельной замены обладают теми же свойствами, что и однодневные: они мягкие и комфортные, при этом они дешевле «однодневок», а потому некоторые пациенты отдают им предпочтение из соображений экономии.

Но чтобы экономия не обернулась проблемами, важно правильно ухаживать за двухнедельными моделями. После каждого использования, обычно вечером перед сном, их следует обрабатывать специальным дезинфицирующим раствором, после чего выдерживать в течение ночи в контейнере для обеззараживания и очищения. Спать в таких линзах не рекомендуется, для этого существуют модели пролонгированного ношения.

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Как подобрать контактные линзы по типу проблемы

Для коррекции близорукости и дальнозоркости используют сферические модели. Специальные дизайны позволяют корректировать и другие проблемы зрения.

Мультифокальные контактные линзы

Они предназначены для коррекции пресбиопии, так называемой старческой дальнозоркости, которая обычно проявляется после 40-45 лет. Такой дизайн избавляет пользователя от необходимости покупки и ношения двух очков: для дали и для чтения.

«Мультифокальные модели хорошо переносятся пациентами в обычной жизни, — отмечает врач-офтальмолог Ксения Бельская, — но есть некоторые ограничения при их ношении. Не рекомендуется их использование при управлении транспортными средствами из-за особенностей ширины зрачка в момент эмоционального и зрительного напряжения. Также они не обеспечивают повышенное качество зрения на разных расстояниях, то есть «картинка» вблизи при длительной работе с мелкими предметами может быть менее четкой, чем на удалении».

Астигматические контактные линзы

Их используют для коррекции астигматизма. Другое название таких моделей — торические контактные линзы. В их дизайне предусмотрена специальная дополнительная разметка, которая позволяет учитывать особенности преломления оси светового луча при астигматизме.

«Обычные сферические линзы нестабильны на глазном яблоке, — комментирует Ксения Бельская. — Они отклоняются при каждом моргании, но на качество зрения это не влияет. При астигматизме такие отклонения недопустимы, а в торических моделях — исключены. Благодаря специальной разметке они остаются в нужном положении на роговице, что исключает смещение их оси при моргании и движении глаз. Качество зрения остается стабильным».

Ночные контактные линзы

Модели, называемые ночными или ортокератологическими, отличаются особым дизайном. Они обеспечивают заранее заданное изменение формы передней поверхности роговицы, что уменьшает ее преломляющую способность.

После удаления линзы из глаза форма роговицы, измененная во время сна, медленно восстанавливается. Благодаря этому создается период, когда пациент не нуждается в приспособлениях для коррекции зрения. Днем он может не носить ни линзы, ни очки.

«Такой метод коррекции подходит пациентам с близорукостью до семи диоптрий, — отмечает врач-офтальмолог Ксения Бельская. — Изготавливают линзы индивидуально для каждого пациента. Предварительно проводится тщательное обследование, а после начала ношения — оценка эффекта. Первую оценку проводят после первой ночи в линзах. Следующий контроль выполняют через семь ночей, затем пациент должен приходить на контрольные осмотры каждые 3-6 месяцев».

В случае использования ночных моделей у пациентов с более высокой степенью близорукости (более семи диоптрий), может не достигаться полноценная коррекция зрения. Но если сохранение остаточной близорукости не смущает, использовать такие модели не запрещено. Противопоказания к их ношению:

инфекционные и воспалительные заболевания — общие и глаз;

выраженный синдром сухого глаза;

кератоконус — изменение формы роговицы.

Срок службы ортокератологических моделей — до двух лет.

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Контактные линзы увлажняющие

Все мягкие линзы содержат воду, но ее объем в разных моделях различается. Чем больше воды в «пластине», тем она более комфортна в носке, так как не позволяет глазу пересыхать. Увлажняющими называют модели, содержание воды в которых достигает 51-70%. Дополнительно в их структуру могут быть введены увлажняющие компоненты.

«Чаще всего высоким содержанием влаги отличаются однодневные модели, — уточняет Ксения Бельская. — Их рекомендуют людям, подолгу работающим за компьютером, вынужденным находиться в условиях низкого атмосферного давления, или работа которых связана с вредными веществами».

При высокой комфортности в носке такие линзы обладают значимым недостатком: на них быстро формируются белковые и жировые отложения. По этой причине их используют строго в течение короткого периода.

Цветные контактные линзы

Такие окрашены в разные цвета — от естественных и глубоких оттенков до экспрессивных и неожиданных. Они могут выполнять как практическую функцию, то есть корректировать недостатки зрения, одновременно изменяя или подчеркивая цвет глаз, так и только декоративную, позволяя изменить цвет радужки, привлекая внимание окружающих к взгляду.

«Декоративное использование линз допустимо, — отмечает врач-офтальмолог Ксения Бельская. — Но нужно помнить, что они содержат большое количество красителей и обладают низкой газопроницаемостью. Поэтому носить их длительное время и в течение целого дня не стоит».

Рекомендации по выбору первых контактных линз

При подборе нужно учитывать множество индивидуальных параметров:

диаметр и радиус кривизны роговицы;

ширину глазной щели;

положение и состояние век;

раздражимость глаза.

Оценить эти параметры может только специалист — врач-офтальмолог или оптометрист. При подборе модели используется медицинское оборудование — щелевая лампа. Это специальный микроскоп, с помощью которого выполняют контроль посадки линзы. С его помощью специалист может убедиться в том, что по параметрам данная модель подходит пациенту.

Также специалист принимает во внимание и показатели самих линз, их физические и химические особенности:

влагосодержание;

кислородопроницаемость;

упругость;

коэффициент смачивания;

биосовместимость;

способность к блокированию ультрафиолета.

Эти параметры будут разными не только в продукции разных производителей, но и в каждой серии одного бренда. Знать эти тонкости и разбираться в них может только специалист. А потому первое, что нужно сделать для подбора подходящей модели, — обратиться к врачу-офтальмологу.

«Покупать линзы самостоятельно — без консультации специалиста — не рекомендуется, — уточняет Ксения Бельская. — Важно учитывать множество нюансов подбора и посадки: от радиуса контактных линз до содержания в них влаги. Если сделать это неправильно, коррекция зрения может оказаться некомфортной, неполной или даже нанесет вред здоровью глаз».

pixabay.com /

Рейтинг лучших контактных линз для глаз по версии ФАН

Чтобы покупка не разочаровала и не навредила, важно следовать рекомендациям врача. А наш рейтинг поможет определить, на какие модели стоит обратить внимание. По словам врача-офтальмолога Ксении Бельской, все они отвечают требованиям нашего времени, а их правильный подбор и соблюдение правил ношения гарантируют хорошее зрение, комфорт и безопасность использования.

Acuvue OASYS with Hydraclear Plus

Двухнедельные модели будут особенно комфортны для людей, вынужденных много времени проводить за компьютером или в помещениях с сухим воздухом. Они предназначены для дневного и пролонгированного ношения: в первом случае их рекомендуется носить 12 часов, а затем снимать на ночь. Во втором допускается их непрерывное ношение в течение семи суток. Контактные линзы Acuvue обеспечивают комфорт благодаря запатентованному увлажняющему агенту, а силикон-гидрогелевый материал обладает высокой проницаемостью и не препятствует проникновению внутрь кислорода.

Средняя цена 1176 рублей.

market.yandex.ru /

Аlcon Air Optix Aqua

Силикон-гидрогелевая поверхность идеально гладкая. Она обеспечивает отличное скольжение, а увлажняющий агент заботится о комфорте в течение всего дня. Поэтому линзы Аlcon Air Optix незаметны при ношении, при этом они позволяют поддерживать остроту зрения в течение длительного времени. Их срок службы в режиме дневного ношения составляет один месяц. Их также можно носить непрерывно, но только до шести дней. Производитель предлагает упаковки с 3-6 линзами, которых хватит для использования от трех месяцев до полугода.

Средняя цена 895 рублей.

market.yandex.ru /

Bausch & Lomb Soflens Daily Disposable

Однодневные модели выполнены из тончайшего полимера с высоким содержанием влаги. Он эластичный и мягкий, благодаря чему защищает от слезотечения даже тех, кто только знакомится с таким способом коррекции зрения или обращается к нему время от времени. При продолжительном использовании контактные линзы Bausch & Lomb удобны: производитель продумал специальную форму блистера и дополнил раствор в нем активными увлажняющими добавками. В одной упаковке 90 линз, которых хватает на полтора-три месяца.

Средняя цена 2045 рублей.

market.yandex.ru /

CooperVision Biomedics 55 Evolution UV

В составе гидрогелевого материала содержание воды достигает 55%, благодаря этому контактные линзы CooperVision не пересыхают в течение дня и комфортны в использовании. Их поверхность гладкая и ультратонкая, что позволяет не замечать их в глазах. Технология ANS обеспечивает естественную контрастность изображения. В линейке можно подобрать радиус кривизны 8,9, который редко встречается у других производителей. А стоимость упаковки из шести штук — одна из самых доступных.

Средняя цена 936 рублей.