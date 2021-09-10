Президент Польши отказался встречаться с Меркель

Варшава, 10 сентября. Планы канцлера Германии Ангелы Меркель встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой не осуществятся. Политик сообщил, что слишком занят.

Немецкий лидер едет в Польшу 11 сентября. Меркель планировала встретиться с главой государства и премьер-министром, однако позже ей сообщили, что Дуды в этот день с самого утра не будет в Варшаве.

«Это было давно запланировано, и соответствующая информация уже давно была передана посольству Германии», — сказал глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.

Срок работы Ангелы Меркель на посту канцлера подходит к концу. В сентябре пройдут выборы, в ходе которых немцы выберут нового председателя Федерального правительства Германии.

Политолог Александр Рар ранее перечислил достижения Меркель за время работы, а также упущенные ею моменты. Он посетовал, что канцлер не смогла наладить хорошие стратегические отношения с Россией.