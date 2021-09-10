Байдену предлагают совместно с Россией заняться «умиротворением» Северной Кореи

Американские аналитики консервативного толка внезапно вспомнили, что у Москвы и Вашингтона все-таки есть возможные точки соприкосновения. А именно — проблема ядерного оружия и того факта, что некоторые государства уже несколько лет стараются войти в «клуб ядерных держав», если так можно выразиться, с черного входа. То есть разработать ядерное оружие, невзирая на внешние санкции и иного рода политическое давление.

Так, обозреватель издания The National Interest Дуг Бэндоу пишет, что «США следует стремиться к ослаблению напряженности с Россией и искать некую схему сосуществования, отодвинув проблемы Украины, Сирии и прочие кажущиеся неразрешимыми противоречия. Соединенные Штаты тоже должны добиваться более мощной поддержки идеи денуклеаризации Северной Кореи со стороны путинского правительства».

Интересно это заявление сразу по нескольким причинам. Во-первых, The National Interest — это консервативное издание. То есть тяготеющее, скорее, к Республиканской партии и Дональду Трампу. Но, вопреки этому, тон статьи весьма доброжелателен по отношению к нынешней администрации США и, в частности, к Джо Байдену. И это в то время, когда демократические центристы из, например, The Hill, давят на американского президента, не то чтобы стесняясь в выражениях.

Впрочем, эта тональность с точки зрения актуальной политики понятна. Переговоры по «ядерной сделке» с Кореей начал еще Трамп. И даже успел провозгласить свой успех в этих договоренностях с Пхеньяном. Правда, успех как-то быстро развеялся, и тот же Бэндоу пишет, что в перспективе КНДР может обзавестись 200 ядерными боеголовками. А чтобы этого не произошло, Байдену нужно продолжать политику Трампа. И в случае успеха республиканцы вспомнят, кто именно начал эти переговоры и добился первых успехов.

Второй важный момент — это упоминание России как потенциального союзника США в ядерном вопросе с КНДР. Дело в том, что Америке тут вообще особо нечего «добиваться». Потому, что позиция нашей страны была предельно четко и неоднократно озвучена. Так, еще в 2016 году президент РФ Владимир Путин заявил:

«У России принципиальная позиция по этому вопросу: мы категорически против распространения оружия массового уничтожения по планете. Призываем Северную Корею придерживаться принятых международным сообществом и на уровне ООН решений».

И с тех пор это отношение не поменялось.

/ Федеральное агентство новостей

Более того, в экспертном совете ООН по выполнению санкций в отношении КНДР есть и российские специалисты. И да, санкции эти именно за «ядерную программу», и Россия если не явно и всесторонне их поддержала, то, как минимум, не была слишком против.

То есть перед Вашингтоном не стоит каких-то неожиданных и новых проблем, чтобы не просто договариваться в данном вопросе с Россией, а элементарно формировать общую стратегию поведения. Тем более переговоры Путина и Байдена в середине июня этого года в Женеве были посвящены в том числе вопросам «глобальной безопасности», то есть и КНДР с ее «ядерными инициативами».

Однако сейчас перед администрацией Байдена стоит уже другая задача — представить внешнеполитические действия в отношении Северной Кореи и договоренности с Россией как некую «большую победу» в деле миротворчества. Потому что все эти разговоры проходят на фоне выхода американских войск из Афганистана, что внезапно превратилось в какую-то всеобщую панику на Западе, напугав руководство огромного числа европейских стран вплоть до Прибалтики, а еще породило второй миграционный кризис в странах ЕС, но самое главное — рушит рейтинги самого Байдена.

Буквально на днях, 3 сентября, социологическая служба Marist Institute опубликовала данные опроса, согласно которым рейтинг одобрения Байдена американцами снизился с 49% до 43% за месяц. А уровень негативного отношения за тот же период рванул вверх с 44% до 51%. И здесь еще важно подчеркнуть, что это максимально достоверные данные, поскольку Marist Institute — это одна из самых респектабельных социологических контор США, которая в рамках опроса Marist Poll занимается политической социологией с 1978 года, фактически одной из первых в стране.

В общем, понятно, что Афганистан, да и иные публичные проколы Байдена, бьют и по нему, и по внешнеполитической репутации США в целом. И нужно что-то делать. А потому в ход пошли аргументы про Корею и возможность привлечения к этому вопросу России. Тем более наше государство в данном случае как раз не против. Просто широкой американской публике это знать необязательно. Чтобы «победа над ядерной Кореей» была еще и «прорывом» в российско-американской дипломатии.

Федеральное агентство новостей /

Но еще один интересный момент заключается в том, чего аналитик The National Interest не пишет в своей статье. А не пишет он про ядерную программу и переговоры по данной теме, опять же с участием России, только уже с другим государством — с Ираном.

Об этой проблеме, кстати, Путин и Байден также вели переговоры в июне в Женеве. Более того, диалог между Америкой и Ираном при посредничестве нашей страны по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), как официально эта «сделка» называется, буквально через несколько дней начался в Вене. Суть этого процесса в том, что Иран отказывается от разработки ядерного оружия, переключая соответствующие производственные мощности на работу в сфере мирного атома, а США и ООН снимают с Ирана санкции, которые действуют в отношении этой страны с конца 70-х — начала 80-х годов и со временем только усиливаются.

Но внезапно после первого раунда переговоров между Ираном и США работа стала замедляться. И хотя буквально вчера глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан провели телефонные переговоры, по итогам которых заявили, что «восстановление ядерной сделки в ее изначальной сбалансированной конфигурации — единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон», не все стороны переговоров настроены столь же оптимистично.

В частности, параллельно с заявлением Лаврова и Абдоллахиана, выступил и госсекретарь США Нед Прайс, который заявил:

«Решение, которое им (Ирану. — Прим. ФАН) необходимо принять, решение, о котором они должны сообщить. Они, насколько я знаю, его не приняли и, конечно, о нем не сообщили».

В итоге глава уже американского МИД высказал «сомнения в том, что Иран готов вернуться к переговорам и все же заключить ядерную сделку».

И с внешнеполитической точки зрения это начинает выглядеть как еще один провал в рамках «политики миротворчества» Соединенных Штатов. И да, замедление переговоров тоже может быть вызвано Афганистаном. Поскольку он с Ираном рядом, а афганские сунниты и иранские шииты не то чтобы питали друг к другу теплые чувства. Ну и поскольку у нынешней афганской власти внезапно оказалось очень много оставленного американцами при выходе их страны оружия, то понятно, что Ирану нужна какая-то «страховка». Тем более политические силы, которые по факту стали во главе Афганистана, очень многие подозревают в экспансионистских намерениях.

И вот в этой сложной ситуации, которую Америка для себя, по большому счету, устроила сама, и нужен некий рывок на международной арене. Кажется, в качестве направления для этого рывка выбрана Северная Корея. Но, учитывая последние «успехи» Вашингтона в миротворческих и переговорных процессах, результаты этого рывка предсказать трудно, а за благополучный его финал готовы поручиться немногие.