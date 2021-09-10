Песков: Россия быстро наращивает спортивный потенциал

Москва, 10 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия стала быстро восполнять спортивный потенциал, который был снижен после распада СССР.

Песков во время брифинга с журналистами обсудил результаты сборной России на прошедших Олимпийских играх в Токио. Он не стал отрицать, что за последние 20 лет россиянам не удается обновлять прежние рекорды по медалям. По словам пресс-секретаря президента, страна еще не до конца восстановила свой спортивный потенциал, который имела во время существования СССР.

«Причина в том, что раньше была страна с одним населением, с одной территорией, с одним потенциалом. Потом страна осталась с населением гораздо меньшим, и от развала этой страны мы все потеряли – и в спорте, и в ВВП, и во всем остальном», — высказался Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент Россия активно восстанавливает свой потенциал в спорте. Так, несмотря на санкции WADA и провокации иностранных СМИ, россияне успешно выступили на летних Паралимпийских и Олимпийских играх в Токио. Российские паралимпийцы завоевали рекордное число медалей — 118, из которых 36 золотых.