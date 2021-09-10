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Песков: Россия быстро наращивает спортивный потенциал

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 13:17
Спорт
Песков: Россия быстро наращивает спортивный потенциал
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 10 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия стала быстро восполнять спортивный потенциал, который был снижен после распада СССР.

Песков во время брифинга с журналистами обсудил результаты сборной России на прошедших Олимпийских играх в Токио. Он не стал отрицать, что за последние 20 лет россиянам не удается обновлять прежние рекорды по медалям. По словам пресс-секретаря президента, страна еще не до конца восстановила свой спортивный потенциал, который имела во время существования СССР.

«Причина в том, что раньше была страна с одним населением, с одной территорией, с одним потенциалом. Потом страна осталась с населением гораздо меньшим, и от развала этой страны мы все потеряли – и в спорте, и в ВВП, и во всем остальном», — высказался Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент Россия активно восстанавливает свой потенциал в спорте. Так, несмотря на санкции WADA и провокации иностранных СМИ, россияне успешно выступили на летних Паралимпийских и Олимпийских играх в Токио. Российские паралимпийцы завоевали рекордное число медалей — 118, из которых 36 золотых.

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