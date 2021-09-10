«Женоподобные и толстые»: Онищенко об идее «вытеснения» пивом крепкого алкоголя

Депутат Госдумы, академик РАН, последовательный поборник здорового образа жизни Геннадий Онищенко поздравил россиян с Днем трезвости, но призвал вспоминать об этом празднике чаще, чем раз в год. Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября, традиция идет с 1913 года. В этот день верующие, имеющие проблемы с алкоголем и желающие, как говорится, «завязать», молились у иконы «Неупиваемая чаша», прося наставить их на путь трезвости. Дата была приурочена к важному церковному празднику — Усекновение главы пророка Иоанна Предтечи. На Руси этот день называли Иван Постный, или Головосек. В праздник старались соблюдать строжайший пост, под запретом был в том числе алкоголь, поскольку пророк был казнен из-за того, что отдавший такой приказ царь был пьян и не осознавал, что делает. Подробнее об этом празднике читайте в материале ФАН.

Призывая россиян к трезвому образу жизни, Геннадий Онищенко напомнил: хотя потребление водки в России в последнее время значительно снизилось, расслабляться рано — алкоголизация населения по-прежнему очень высокая.

«Сакральная история о мученической гибели величайшего пророка — хороший повод вспомнить о вреде алкоголя, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — Однако при наших объемах потребления алкогольных напитков было бы правильным вспоминать о трезвости чаще, чем раз в год».

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Упомянул Геннадий Онищенко и пагубность тренда последнего времени — попыток пропагандировать слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, которые якобы «вытесняют» крепкий алкоголь. Реклама пива как меньшего зла — очень опасная тенденция, отмечает Онищенко.

«Пиво несет в себе как минимум две опасности. Во-первых, это энергетически очень насыщенный напиток, не зря его за калорийность называют жидким хлебом. Люди, увлекающиеся пивом, быстро набирают лишний вес, а для нашей страны ожирение в последние годы стало серьезной проблемой. Во-вторых, доказано, что пиво влияет на гормональный фон человека, сдвигая баланс в сторону женских гормонов. То есть ожирение у мужчин, которые увлекаются пивом и ведут малоподвижный образ жизни, происходит по женскому типу, они становятся не только толстыми, но и женоподобными. Такой вот кумулятивный эффект. А еще опаснее пивной алкоголизм у детей и молодежи, о котором мы с вами неоднократно говорили. Эта форма алкоголизма очень быстро развивается у подростков, в том числе вследствие рекламы, что, дескать, пиво — это легкий напиток. Из-за этого на него порой подсаживаются даже дети. И это очень опасно», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее главный нарколог Москвы Евгений Брюн назвал пиво самым опасным алкогольным напитком для мужчин из-за содержания в нем фермента, сходного с эстрогенами — женскими гормонами. А для женщин, по словам нарколога, опасны вообще все алкогольные напитки, поскольку у них от природы снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь.

Выступая на пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости, Брюн отметил, что у женщин злоупотребление алкоголем приводит к более быстрому, чем у мужчин, формированию зависимости.

Подробнее о Всероссийском дне трезвости читайте в материале ФАН.