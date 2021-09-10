Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 14:34
14:32
Общество
Десятилетний школьник из Калининграда помог накопить семье на ипотеку
14:28
Спорт
Президент Путин назвал достойным выступление олимпийцев и паралимпийцев на Играх в Токио
14:27
Экономика
Песков ответил на вопрос о сроках запуска «Северного потока — 2»
14:25
Общество
«Женоподобные и толстые»: Онищенко об идее «вытеснения» пивом крепкого алкоголя
14:24
Политика
Совет ЕС продлил на полгода санкции против российских и украинских граждан
14:24
Происшествия
Пьяный водитель насмерть сбил девочку в Тамбовской области
14:24
Весь мир
Военный эксперт Борис Рожин рассказал об экспансии Турции в Африке
14:22
Общество
Путин заявил о необходимости создать тренировочный центр на Дальнем Востоке
14:20
Армия
Баранец спрогнозировал новые антироссийские провокации НАТО из-за учений «Запад-2021»
14:20
Происшествия
Отец подозревается в сексуальном насилии над своей 11-летней дочерью в Подмосковье
Все новости

«Поеду отдыхать»: Зеленский отказался от планов баллотироваться на второй срок

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 13:14
Политика
«Поеду отдыхать»: Зеленский отказался от планов баллотироваться на второй срок
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 10 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский намерен выполнить все обещания за один срок на посту главы государства. Об этом он рассказал журналистам.

Украинского лидера спросили, собирается ли он участвовать в следующих выборах президента Украины. Зеленский ответил отрицательно.

«Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал, в свой один срок, и поеду отдыхать», — сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ответил на вопрос о решении стать президентом Украины. По его словам, он не жалеет об этом решении, так как нельзя вечно «жить в аквариуме». Украинский лидер понадеялся, что период его президентства народ будет воспринимать как хорошее время.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Поеду отдыхать»: Зеленский отказался от планов баллотироваться на второй срок
украина выборы зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru