«Поеду отдыхать»: Зеленский отказался от планов баллотироваться на второй срок

Киев, 10 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский намерен выполнить все обещания за один срок на посту главы государства. Об этом он рассказал журналистам.

Украинского лидера спросили, собирается ли он участвовать в следующих выборах президента Украины. Зеленский ответил отрицательно.

«Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал, в свой один срок, и поеду отдыхать», — сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ответил на вопрос о решении стать президентом Украины. По его словам, он не жалеет об этом решении, так как нельзя вечно «жить в аквариуме». Украинский лидер понадеялся, что период его президентства народ будет воспринимать как хорошее время.