Нобелевский лауреат возглавит новый научно-исследовательский центр в Подмосковье

Москва, 10 сентября. В Долгопрудном на базе Московского физико-технологического института лауреат Нобелевской премии Андрей Гейм создает научный центр.

Как сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе министерства промышленности, инвестиций и науки Московской области, лауреат по физике 2010 года станет научным руководителем Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий.

Область фундаментальных исследований и разработок нового центра будет сосредоточена на проблемах мезофизики. Это область науки, изучающая проявление квантово-механических эффектов в макроскопических схемах. В основе научной программы центра будет использование современных физических методов — низкотемпературной сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии, магнитно-силовой микроскопии, фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением и прочих. В числе основных направлений деятельности центра будет решение физических проблем, возникающих при миниатюризации макроскопических объектов до наноразмеров.

Центр начнет свою работу 1 октября. Его кадровую основу составят молодые научные сотрудники, аспиранты, студенты МФТИ.

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