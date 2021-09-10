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Спецборт МЧС с телом Зиничева вылетел из Москвы в Петербург

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 13:17
Общество
Спецборт МЧС с телом Зиничева вылетел из Москвы в Петербург
Global Look Press  /  EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Москва, 10 сентября. Специальный борт МЧС России с телом министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, сообщили журналистам в авиаслужбах.

Самолет Ил-76 отправился из столичного аэропорта Внуково. На борту также находятся близкие Зиничева. Министра похоронят в Петербурге на Северном кладбище рядом с родителями. Похороны пройдут в закрытом формате. Прощание с трагически погибшим главой МЧС состоялось в Москве.

«Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Внуково. На его борту лафет с телом главы МЧС, его сопровождают близкие Евгения Николаевича», — сообщил источник ТАСС.

Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга в Норильске во время учений по защите Арктической зоны. Министр пытался спасти человека, но сорвался вместе с ним в воду. Зиничеву было 55 лет.

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мчс петербург зиничев
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