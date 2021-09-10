Спецборт МЧС с телом Зиничева вылетел из Москвы в Петербург

Москва, 10 сентября. Специальный борт МЧС России с телом министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, сообщили журналистам в авиаслужбах.

Самолет Ил-76 отправился из столичного аэропорта Внуково. На борту также находятся близкие Зиничева. Министра похоронят в Петербурге на Северном кладбище рядом с родителями. Похороны пройдут в закрытом формате. Прощание с трагически погибшим главой МЧС состоялось в Москве.

«Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Внуково. На его борту лафет с телом главы МЧС, его сопровождают близкие Евгения Николаевича», — сообщил источник ТАСС.

Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга в Норильске во время учений по защите Арктической зоны. Министр пытался спасти человека, но сорвался вместе с ним в воду. Зиничеву было 55 лет.