Медведь загрыз грибника в Кузбассе

Кемерово, 10 сентября. Полиция проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины, отправившегося в лес за грибами. По предварительным данным, его убил медведь.

Трагедия произошла в лесу Мариинского района Кемеровской области. Мужчина отправился за грибами и не вернулся домой. Сожительница обратилась в правоохранительные органы. На поиски пропавшего выдвинулись спасатели и полицейские. Тело погибшего было обнаружено в лесу. Следователи сделали выводы, что мужчину убил медведь. Об этом свидетельствовали повреждения, обнаруженные на трупе. При этом хищник преследовал и полицейских. Они отстреливались от медведя, который ходил неподалеку.

Тем временем в РБО предупредили о проблеме выброшенных на улицу медведей. Побывавший в неволе хищник не умеет сам себе добывать еду и будет выходить к людям из леса. Данная ситуация представляет опасность как для людей, так и для других животных, отметила эксперт.