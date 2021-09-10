Завершилась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым

С 6 утра уже начинали собираться люди, выстраиваясь в длинную очередь вдоль улицы Вавилова. Казалось все красные гвоздики Москвы были у них в руках. Солдаты несли венки, судя по надписям на лентах присланные со всех концов России и мира.

В 9 утра начали пускать людей. Проводить героя, который без колебаний рискнул жизнью, но исполнил свой священный долг спасателя, пришли близкие и знакомые, сослуживцы и первые лица государства. Президент Владимир Путин возложил букет алых роз к постаменту с госнаградами министра и принёс соболезнования вдове и сыну погибшего.

Всего с министром пришли проститься несколько тысяч человек.

Евгению Николаевичу было 55 лет. Похоронят министра по чрезвычайным ситуациям в его родном Санкт-Петербурге. Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно, отдельно отметил его отвагу и мужество при исполнении служебного долга.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. С 1987 года он служил в органах государственной безопасности СССР. С 1991 года Зиничев занимал различные должности в органах государственной охраны РФ, в том числе и в службе безопасности президента Владимира Путина. С 2014 года стал заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С июня 2015 года по июль 2016-го Зиничев был начальником управления ФСБ РФ по Калининградской области. Также был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области Николае Цуканове.

28 июля 2016 года указом президента Евгений Зиничев был назначен временно исполняющим обязанности главы Калининградской области. С октября 2016 года по май 2018-го он занимал должность заместителя директора Федеральной службы безопасности РФ. 18 мая 2018 года его назначили министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве Дмитрия Медведева (сменил главу МЧС Владимира Пучкова). Зиничев сохранил свой пост в новом правительстве Михаила Мишустина, сформированном 21 января 2020 года. С 28 мая 2018 года был членом Совета безопасности РФ. Ему было присвоено звание генерала армии в 2020 году.

Евгений Зиничев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны.