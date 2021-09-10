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Рабочего перемололо комбайном во время сенокоса в Алтайском крае

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 13:03
Происшествия
Рабочего перемололо комбайном во время сенокоса в Алтайском крае
Федеральное агентство новостей  /  Василий Иваненко / Юрий Котенок

Барнаул, 10 сентября. Мужчина погиб во время сенокосных работ в одном из алтайских сел. Его затянуло в жатку комбайна, СК РФ назначил проверку.

По данным следствия, 5 сентября в Благовещенском районе рабочий трудился поле на комбайне. Когда произошла поломка, мужчина стал ремонтировать транспортное средство, не заглушив его.

При работе возле включенного механизма его затянуло в жатку. Потерпевший погиб на месте от несовместимых с жизнью травм. По данному факту Следственный комитет проведет доследственную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Рабочий погиб при погрузке щитов для опалубки на строительной площадке в Оренбургской области. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия, сообщало РИА56.

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