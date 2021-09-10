Песков подтвердил проведение Высшего госсовета РФ и Белоруссии с участием Путина и Лукашенко

Москва, 10 сентября. Заседание Высшего госсовета с участием президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко запланировано на 4 ноября.

Проведение Высшего госсовета с участием Путина и Лукашенко подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. От отметил, что ориентировочная дата мероприятия — 4 ноября, День народного единства в России.

«Действительно, такая дата пока предварительно взята за основу», — подтвердил СМИ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На совместном заседании намерены утвердить разработанные программы Союзного государства. По словам Путина, на переговорах с Лукашенко уже было утверждено 28 совместных программ по интеграции России и Белоруссии в ряде важных социальных и экономических отраслей. Белорусский лидер заявил, что в дальнейшем не исключает и появления общей валюты для двух стран.

Переговоры Путина и Лукашенко в Москве прошли 9 сентября. Российский лидер назвал встречу с белорусским коллегой весьма продуктивной. Президенты общались не менее трех часов.