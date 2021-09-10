Статую древнего китайского героя Гуань Юя демонтируют в Цзиньчжоу

Гигантскую бронзовую статую демонтируют в Китае. Монумент китайского военачальника Гуань Юя передвинут из-за того, что он не понравился горожанам.

На восемь километров перенесут статую китайского героя Гуань Юя. Бронзовый монумент не нравился горожанам на протяжении пяти лет после установки. Внешний вид статуи не соответствовал окружающему ландшафту района. А высота массивной конструкции была выше всех домов в округе и составляла 24 метра.

Жители Цзиньчжоу наблюдали «Всадника без головы» пока рабочие разбирали статую по частям. Монумент состоит из 4000 бронзовых лент — это больше тысячи тонн. Теперь их придется транспортировать. Статую Гуань Юя соберут с нуля на новом месте.

Строительство памятника в 2016 году обошлось в 26 миллионов долларов. А демонтаж в 2021 — выделено 24 миллиона.