Британская королева Елизавета II поддерживает движение Black Lives Matter

Лондон, 10 сентября. Королева Великобритании Елизавета II озабоченна вопросом равноправия в обществе, поэтому поддерживает движение Black Lives Matter. Об этом сообщает издание Politico.

Первый темнокожий лорд-лейтенант королевского британского двора — сэр Кен Олиса, выступил в новостной программе канала Channel 4 News. В эфире он заявил, что обсуждал расовый вопрос с королевой Елизаветой II, в том числе и движение Black Lives Matter («Жизни Черных Важны»).

«Я обсуждал с королевской семьей все расовые вопросы, особенно в последние 12 месяцев после инцидента с Джорджем Флойдом. Это горячая тема разговора», — заявил Кен Олиса.

Когда журналист поинтересовался у лорда-лейтенанта, поддерживает ли Букингемский дворец движение Black Lives Matter, он ответил утвердительно. По словам Олиса, монарх и другие члены королевской семьи озабочены вопросом равноправия в обществе. Он подчеркнул, что работа Елизавета II направлена на объединения нации под эгидой общих ценностей, в том числе и по вопросу расового равноправия.

Слова лорда-лейтенанта стали предметом бурного обсуждения британцев. Весной принц Гарри и Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри обвинили королевскую семью в расизме. Якобы герцогине Сассекской приходилось не раз терпеть унизительные расистские реплики в свой адрес от члена монаршей семьи.