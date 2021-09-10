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Британская королева Елизавета II поддерживает движение Black Lives Matter

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 12:59
Шоу-бизнес
Британская королева Елизавета II поддерживает движение Black Lives Matter
wikipedia.org  /  Photograph taken by Julian Calder for Governor-General of New Zealand / CC BY-SA 4.0

Лондон, 10 сентября. Королева Великобритании Елизавета II озабоченна вопросом равноправия в обществе, поэтому поддерживает движение Black Lives Matter. Об этом сообщает издание Politico.

Первый темнокожий лорд-лейтенант королевского британского двора — сэр Кен Олиса, выступил в новостной программе канала Channel 4 News. В эфире он заявил, что обсуждал расовый вопрос с королевой Елизаветой II, в том числе и движение Black Lives Matter («Жизни Черных Важны»).

«Я обсуждал с королевской семьей все расовые вопросы, особенно в последние 12 месяцев после инцидента с Джорджем Флойдом. Это горячая тема разговора», — заявил Кен Олиса.

Когда журналист поинтересовался у лорда-лейтенанта, поддерживает ли Букингемский дворец движение Black Lives Matter, он ответил утвердительно. По словам Олиса, монарх и другие члены королевской семьи озабочены вопросом равноправия в обществе. Он подчеркнул, что работа Елизавета II направлена на объединения нации под эгидой общих ценностей, в том числе и по вопросу расового равноправия.

Слова лорда-лейтенанта стали предметом бурного обсуждения британцев. Весной принц Гарри и Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри обвинили королевскую семью в расизме. Якобы герцогине Сассекской приходилось не раз терпеть унизительные расистские реплики в свой адрес от члена монаршей семьи.

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Елизавета II великобритания back lives matter
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