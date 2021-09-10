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Кремль: речи о единой валюте России и Белоруссии пока не идет

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 12:49
Экономика
Кремль: речи о единой валюте России и Белоруссии пока не идет
pixabay.com

Москва, 10 сентября. Пока что вопрос о создании единой валюты между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства не поднимался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля в беседе с журналистами ответил на вопрос, в какие сроки может появиться единая для двух стран валюта.

«Об этом пока речи не идет. Вчера об этом, в частности, говорили два президента», — заявил Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о сложностях, с которыми пришлось столкнуться ведомствам, проводившим анализ перспективы единой валюты. Президент РФ заявил, что к такому сложному вопросу нужно подходить постепенно.

«Важно как раз проведение единой макроэкономической политики. Вот первые шаги сделаны в этом», — отметил он.

По словам Путина, встреча с белорусским коллегой прошла продуктивно. Переговоры глав государств в Кремле продолжались более трех часов.

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