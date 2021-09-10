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Читатели Die Welt указали на замысел журналиста Диттмара вбить клин между Москвой и Пекином

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 12:48
Политика
Читатели Die Welt указали на замысел журналиста Диттмара вбить клин между Москвой и Пекином
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 сентября. Статья немецкого журналиста Петера Диттмара о покорении Сибири имеет конкретную цель — вбить клин между Россией и Китаем, уверены читатели издания Die Welt.

Колумнист авторитетной немецкой газеты опубликовал статью, посвященную политике Московского царства и Российской империи по освоению Сибири. Однако Диттмар при написании осознанно сместил акценты в сторону регионального противостояния Москвы и Пекина и неприкрыто выразил надежду, что однажды Китай «заберет свое». Русскоязычные читатели с легкостью раскусили план замысел автора Die Welt и не преминули поставить его на место.

«Все территориальные вопросы РФ и КНР решены. Мимо, господа црушники», — смеется один из комментаторов.

Диттмар попытался выставить жителей Дальнего Востока России неотесанными и необразованными, а также ущемляющими права женщин, сославшись на записки российского писателя Антона Павловича Чехова с путешествия на Сахалин. Но и тут вышла осечка, и немецкого журналиста раскрыли: либо он не читал Чехова вовсе, либо истолковал его тексты крайне превратно.

«Господа црушники, внимательно читайте А.П.Чехова: положение женщин на ДВ и в Хабаровске в частности поразило его небывалым рыцарством и джентльменством», — вывели колумниста на чистую воду россияне.

В целом, «подкоп под Россию и Китай», как окрестили творение Диттмара читатели, провалился с громким треском. Немецкий автор упирал на территориальный спор двух стран более чем вековой давности, и эта карта явно не сработала. С таким же успехом можно вспомнить споры племен времен каменного века, смеются пользователи.

«Ну наконец-то! Ждал когда же немцы начнут выполнять наказ начальства по стравливанию Китая и России. Я думал с мамонтов начнут», — иронизирует читатель с ником TAPAKAH_e.

В довершение автору Die Welt и его кураторам напомнили, что США давно пора бы прекратить военную оккупацию Германии, а самим немцам — принять конституцию и перейти к прямым выборам. Китайские СМИ, в свою очередь, регулярно осуждают необоснованные нападки стран Запада на Москву.

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