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Нормативная стоимость квадратного метра жилья может вырасти в 67 регионах

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 12:48
Экономика
Нормативная стоимость квадратного метра жилья может вырасти в 67 регионах
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Москва, 10 сентября. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации хочет повысить норматив стоимости жилой недвижимости в 67 регионах.

Так, в четвертом квартале текущего года по сравнению с третьим ведомство планирует увеличить показатель на 4,5% в Москве (он достигнет отметки в 134,4 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (повысится до 93,7 тысячи рублей).

Не изменится стоимость одного «квадрата» в 18 субъектах РФ, в том числе в Смоленской, Тамбовской, Тверской и Новгородской областях, уточняет «ФедералПресс», ссылаясь на проект приказа министерства, который был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Гендиректор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков ранее объяснил в беседе с Федеральным агентством новостей, за что могут штрафовать собственников жилья при сдаче его в аренду. В частности, некоторые объявления арендодателей рискуют быть приравнены к дискриминации.

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