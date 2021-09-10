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Песков: Путин и Лукашенко на встрече в Москве не обсуждали признание Крыма
Политика
Песков: Путин и Лукашенко на встрече в Москве не обсуждали признание Крыма
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 10 сентября. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко не обсуждали признание Минском статус Крыма, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча глав государств состоялась 9 сентября в Москве. Стороны обсудили интеграционные процессы в рамках Союзного государства.

Представитель Кремля Песков рассказал, что Путин и Лукашенко не поднимали вопрос о признании Белоруссией российского Крыма. Кроме того, не обсуждалось открытие авиасообщения с полуостровом. По словам Пескова, российский лидер никогда сам не поднимает этот вопрос.

Ранее Александр Лукашенко анонсировал заседание Высшего совета Союзного государства. По его словам, событие состоится 4 ноября.

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