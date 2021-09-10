Песков исключил участие России в инаугурации правительства талибов

Москва, 10 сентября. Россия не будет участвовать в церемонии инаугурации нового правительства в Афганистане. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Движение «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в России) назначило инаугурацию на 11 сентября, годовщину теракта в США 2001 года. На мероприятие пригласили представителей шести стран: России, Ирана, Китая, Катара, Пакистана и Турции. Представители РФ на церемонию не приедут, заверил Песков.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских военных с территории страны. В августе талибы захватили власть в стране.

Дмитрий Песков ранее сказал, что Россия не будет спешить с признанием «Талибана». Москва следит за шагами, которые предпринимает организация.

1 Организация запрещена на территории РФ.