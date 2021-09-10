Грипп или COVID-19: врач Крючков объяснил, какую прививку нужно сделать в первую очередь

Иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с корреспондентом ФАН объяснил, почему нельзя совмещать прививки от гриппа и от коронавируса.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа. И наоборот — если уже была вакцинация или ревакцинация от коронавируса, то прививаться от гриппа можно через 30 дней.

«Их нежелательно совмещать, потому что если возникнут какие-нибудь нежелательные явления, которые часто проявляются от вакцины «Спутник V» (температура, боль в мышцах и так далее), то будет сложно дифференцировать — от какой именно вакцины они случились. Рекомендуется делать перерыв в месяц», — рассказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Николай Крючков подчеркнул, что это связано не с негативным взаимодействием препаратов, а с тем, что нужно будет понять, из-за какой прививки началось то или иное нежелательное явление.

«В какой последовательности их делать — не имеет никакого значения. Важно, чтобы после инъекции одной вакцины был перерыв именно 30 дней. Если прошло полгода и подошло время вакцинироваться от коронавируса или вы еще не вакцинировались, то лучше в первую очередь пройти антикоронавирусную вакцинацию», — объяснил эксперт.

Иммунолог отметил, что вакцина от COVID-19 сейчас важнее, поэтому лучше отдать предпочтение именно ей.

«Были исследования по тому, как дифференцировать по клиническим признакам разные ОРВИ, и поняли, что никак. Нет никаких надежных клинических признаков, которые бы четко их разделяли. На практике без ПЦР-теста и анализа антител невозможно точно установить грипп у вас или коронавирус», — рассказал Крючков.

Крючков объяснил, что коронавирус часто протекает в легкой форме, поэтому этот синдром подобен именно ОРВИ. С учетом того, что сейчас в стране пандемический период, то первое, о чем стоит подумать, то это коронавирусная инфекция.

Ранее стало известно, что управление гражданской авиации Турции отменило обязательное тестирование на коронавирус для одной категории граждан. Речь идет о детях до 12 лет.