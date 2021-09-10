Десятилетний школьник из Калининграда помог накопить семье на ипотеку

50 тысяч рублей удалось накопить юному фермеру из Калининграда Алику Гордюкову. Школьник ухаживает за курицами, утками, перепелками и кроликами. А недавно в их большой семье появилась долгожданная коза. Необычное хобби Алика помогло семье взять ипотеку.

«Мне нравится быть фермером. Ну потому что эта работа трудливая. А я люблю трудиться. Раньше я не хотел ничего делать, даже уроки», — объясняет школьник Алик Гордюков.

Сейчас Алик занимается не только животноводством, но и земледелием. Школьник купил семена томатов и посадил их. Вырос большой урожай.

«Я взял набор юного садовода, взял землю, семечки. Семечки положил в землю, положил на подоконник, и я их всегда поливал. Получились у меня такие классные помидоры», — поделился Алик.

Мальчик признался, что начал заниматься фермерством, чтобы помочь семье накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

«На первоначальный взнос мы очень долго собирали, старались. ... Нам не хватало тысяч 50-60. Ребенок достал из копилки деньги и сказал: "На, мама, это вам с папой". Вы не поверите — мы посчитали, там было 50 тысяч», — вспоминает мама Алика Людмила Курбонова.

Несмотря на временные трудности, мама во всем помогает сыну. Теперь, мини-ферма стала общим семейным бизнесом.