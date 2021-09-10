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Специалисты Института археологии РАН нашли артефакты XVI–XIX веков при раскопках в Москве
Общество
Специалисты Института археологии РАН нашли артефакты XVI–XIX веков при раскопках в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Чалова

Москва, 10 сентября. Специалисты Института археологии Российской академии наук обнаружили предметы быта москвичей при раскопках на Гончарной улице. Найденные артефакты датируются XVI–XIX веками.

О ценнейших находках сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Все обнаруженные артефакты представляют собой различные предметы быта жителей Москвы в период с XVI по XIX века. Во время раскопок были найдены керамическая посуда, изделия из стекла с росписью, фрагменты одежды и переплетов книг, сосуды для елея. Кроме того, специалисты Института археологии РАН обнаружили набор монет времен правления матери Ивана IV Елены Глинской.

«Одним из наиболее интересных артефактов стал литографический камень для печати торговых ярлыков», — передает слова Емельянова издание «Вечерняя Москва».

Археологам еще предстоит тщательно изучать находки, после чего их отправят на реставрацию. Специалисты удалят с артефактов грунт, а затем приступят к процессу их восстановления. Вся реставрация может занимать от недели до нескольких лет — в зависимости от сложности работ и сохранности предмета. Все вещи, найденные на Гончарной улице, отправятся в музейный фонд Москвы.

Необычную находку сделали ученые из Германии, Южной Кореи и Австралии при раскопках на территории Индонезии. Специалисты обнаружили около пещеры Леанг Паннинге останки неизвестного древнего человека.

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