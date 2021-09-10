Песков назвал «апокалиптичными» высказывания Зеленского о войне между РФ и Украиной

Москва, 10 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал официальный комментарий по поводу заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможной войне с Россией.

В пятницу, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в двухдневном форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), в ходе которого спикеры намерены обсудить вопросы глобальной безопасности и международной политики. Модератор дискуссии попросил украинского президента ответить на вопрос о том, насколько возможным он считает начало войны с Россией. Зеленский отметил, что не исключает такой вероятности. Заявление украинского лидера на оставили без реакции в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Зеленского и отметил, что российская сторона не будет вдаваться в подобные апокалиптические прогнозы и была огорчена ответом украинского президента.

«Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», — ответил Песков.

Ранее Зеленский подчеркнул, что его страна полностью готова к вступлению в ряды НАТО по уровню оснащения и подготовки личного состава. Более того, президент уверен, что без Украины Североатлантический альянс будет ослаблен.