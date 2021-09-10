Экономист Григорьев спрогнозировал повышение спроса на валюту

Москва, 10 сентября. Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев рассказал в беседе с журналистами, как изменится спрос на иностранную валюту в дальнейшем.

Автоматически востребованность валюты будет расти на фоне возможного снижения курса российского рубля. Такое объяснение эксперт представил корреспонденту агентства «Прайм».

«Однако все это возможно только при негативном сценарии для российской экономики. Если такой сценарий не реализуется, то и никакого существенного роста спроса на валюту не будет», — добавил экономист.

Он указал, что валюта является наиболее привычным и понятным инструментом сохранения сбережений. Причем это относится как к населению, так и к предпринимателям.

На открытии торгов Московской биржи 10 сентября иностранные валюты снижались в цене. Так, курс доллара США терял 4,5 копейки. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов стоимость американской валюты отмечалась в районе 72,93 рубля.