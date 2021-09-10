Вассерман объяснил, чем грозит США завершившееся строительство «СП-2»

В ходе прощального визита в США канцлер Германии Ангела Меркель так резко заявила о заинтересованности в «СП-2», что президент США Джо Байден это понял, даже «несмотря на болезнь Альцгеймера». Таким предположением поделился в беседе с ФАН публицист, журналист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о полном завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, это событие имеет ключевое значение для Германии.

«Чем больше проложено газопроводов из Российской Федерации в Западную Европу, тем активнее может работать германская промышленность. Это, помимо прочего, сильнейшая угроза Соединенным Государствам Америки (Соединенным Штатам Америки. — Прим. ФАН). Причем это угроза не в том смысле, что сама Германия конкурирует с США по каким-то производствам. Угроза гораздо серьезнее», — сообщил публицист.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Анатолий Вассерман рассказал, чего именно так сильно опасаются в Вашингтоне. По его словам, возможные перемены действительно носят беспрецедентный характер.

«Соединенные Государства за последние четыре десятилетия вывели значительную часть своих производств в регионы с дешевой рабочей силой, прежде всего в Китай. За право производить товары, разработанные в Соединенных Государствах, эти регионы платят громадные лицензионные отчисления. США эти товары достаются практически бесплатно. В Вашингтоне опасаются, что китайские заводы переключатся на европейские конструкторские бюро. Тогда ЕС будет получать товары практически бесплатно», — пояснил собеседник ФАН.

С того момента, как американцы начали выводить свою промышленность за рубеж, главной целью для них стало уничтожение европейских производств, добавил он.

Федеральное агентство новостей /

В завершение Анатолий Вассерман поделился своим предположением, как именно мог пройти недавний визит канцлера Германии в США.

«При прощальном визите в Соединенные Государства Америки Ангела Меркель объяснила Байдену, что немцы костьми лягут, даже выйдут из НАТО, но «Северный поток — 2» не отключат. ˂…˃ Само поведение Байдена после этого визита показывает, что нечто подобное ему сказали, причем в таком тоне, что даже его Альцгеймер понял», — подытожил политический консультант.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость об окончании строительства «СП-2». Она отметила, что остановить газопровод невозможно, и призвала оппонентов прекратить чинить ему препятствия.