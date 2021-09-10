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Песков заявил о продолжении интеграции России и Белоруссии с учетом интересов обеих стран

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 12:43
Политика
Песков заявил о продолжении интеграции России и Белоруссии с учетом интересов обеих стран
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 10 сентября. Интеграция России и Белоруссии предполагает прагматичный подход, который позволит учитывать интересы обоих государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва и Минск продолжат интеграционные процессы в рамках Союзного государства, уточнил Песков.

«Интеграция, конечно, будет совершенствоваться», — отметил представитель Кремля.

Необходимо соблюдать реалистичный подход в этом вопросе, чтобы интеграция РФ и Белоруссии соответствовала интересам двух стран, заключил Дмитрий Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что интеграция не несет ничего плохого для народов двух стран. По его словам, этот процесс предполагает взаимовыгодные условия.

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Все новости / Политика / Песков заявил о продолжении интеграции России и Белоруссии с учетом интересов обеих стран
россия белоруссия песков
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