Песков заявил о продолжении интеграции России и Белоруссии с учетом интересов обеих стран

Москва, 10 сентября. Интеграция России и Белоруссии предполагает прагматичный подход, который позволит учитывать интересы обоих государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва и Минск продолжат интеграционные процессы в рамках Союзного государства, уточнил Песков.

«Интеграция, конечно, будет совершенствоваться», — отметил представитель Кремля.

Необходимо соблюдать реалистичный подход в этом вопросе, чтобы интеграция РФ и Белоруссии соответствовала интересам двух стран, заключил Дмитрий Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что интеграция не несет ничего плохого для народов двух стран. По его словам, этот процесс предполагает взаимовыгодные условия.