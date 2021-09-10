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Немецкий депутат Эрнст оценил сроки начала прокачки газа по «СП-2»

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 12:40
Экономика
Немецкий депутат Эрнст оценил сроки начала прокачки газа по «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 10 сентября. В Парламенте Германии прокомментировали возможные сроки начала прокачки голубого топлива по российскому трубопроводу «Северный поток — 2».

В ФРГ считают, что поставки газа вряд ли стартуют с начала октября. Соответствующее заявление принадлежит главе комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаусу Эрнсту.

«Газ по "Северному потоку — 2" вряд ли начнет прокачиваться с начала следующего месяца», — заявил немецкий чиновник.

На поставки голубого топлива по российскому трубопроводу влияет ряд факторов. Так, проекту необходимо получить еще несколько разрешений.

Российский энергетический холдинг «Газпром» заявил в пятницу о полном завершении строительства трубопровода «Северного потока — 2». Новость озвучил председатель правления компании Алексей Миллер в ходе утреннего оперативного совещания.

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фрг германия сп-2
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