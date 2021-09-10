Федеральное финансирование ТОР «Камчатка» вырастет на 10,3 млрд рублей

Петропавловск-Камчатский, 10 сентября. Расширение границ и увеличение финансирования территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» в Камчатском крае одобрили в Правительстве РФ.

Расширение границ ТОР предполагается за счет включения в нее новых земельных участков. Принятие данного решения способствует созданию благоприятные условия для реализации инвестпроекта. Это возведение высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса. Благодаря ему поступления в экономику региона составят минимум 750 млн рублей частных инвестиций, следует из сообщения кабмина.

Финансирование ТОР будет увеличено на 10,3 млрд рублей. Средства направят на создание инфраструктуры, которая необходима для деятельности резидентов территории.

«Речь идет, в частности, о технологическом присоединении объектов к электросетям, обеспечении тепло- и водоснабжения, строительстве дорог», — сообщили в пресс-службе.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее предложил разместить промышленный парк на одной из территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.