Умер бывший президент Португалии Жорже Сампайю

Лиссабон, 10 сентября. Экс-президент Португалии Жорже Сампайю скончался в больнице, куда попал пару недель назад с респираторным заболеванием.

Медики сделали все возможное, чтобы спасти 81-летнего Жорже Сампайю, но оказались бессильный. Бывший президент Португалии скончался в больнице Лиссабона. По предварительной информации, у госпитализированного политика были в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой, пишет агентство EFE.

Жорже Сампайю был президентом Португалии в течение десяти лет. Соответствующий пост он занял в 1996 году. В 2015 году он стал лауреатом Премии ООН имени Нельсона Манделы. Награду вручили за укрепление демократии и защиты прав человека.

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