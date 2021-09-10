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Умер бывший президент Португалии Жорже Сампайю

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 12:45
Общество
Умер бывший президент Португалии Жорже Сампайю
ТАСС  /  JГѓВєLio Lobo Pimentel / Zuma

Лиссабон, 10 сентября. Экс-президент Португалии Жорже Сампайю скончался в больнице, куда попал пару недель назад с респираторным заболеванием.

Медики сделали все возможное, чтобы спасти 81-летнего Жорже Сампайю, но оказались бессильный. Бывший президент Португалии скончался в больнице Лиссабона. По предварительной информации, у госпитализированного политика были в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой, пишет агентство EFE.

Жорже Сампайю был президентом Португалии в течение десяти лет. Соответствующий пост он занял в 1996 году. В 2015 году он стал лауреатом Премии ООН имени Нельсона Манделы. Награду вручили за укрепление демократии и защиты прав человека.

Жители России 10 сентября скорбят по погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Министр ЧС получил смертельные травмы во время учений в Красноярском крае 8 сентября, когда пытался спасти сорвавшегося со скалы режиссера Александра Мельника. Президент Владимир Путин присутствовал на церемонии прощания с сотрудником чрезвычайного ведомства.

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