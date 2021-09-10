Украина не прекратит борьбу с «СП-2» даже после его запуска

Киев, 10 сентября. Киев намерен продолжать борьбу с трубопроводом «Северный поток — 2» даже после того, как по нему начнут поставлять газ, заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского.

О намерении украинских властей продолжать попытки прекратить работу «СП-2» даже после того, как по нему в Германию пойдет первый газ, объявил представитель президента Украины Сергей Никифоров. Официальная позиция Украины, несмотря на неоднократные заявления Москвы и даже ЕС об обратном, не изменилась: проект представляет угрозу для национальной и энергетической безопасности всех стран европейского региона.

Строительство трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2» завершено, но некоторые страны продолжают оказывать ему яростное сопротивление, заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Попытки сорвать проект, носящий сугубо коммерческий характер, следует немедленно прекратить, подчеркнула дипломат.