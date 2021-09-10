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Аналитики «Сколково» подсчитали количество долларовых миллионеров в регионах

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 12:33
Экономика
Аналитики «Сколково» подсчитали количество долларовых миллионеров в регионах
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 сентября. Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» рассказали, сколько долларовых миллионеров проживает в регионах России.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на соответствующее исследование. На основе оценок указывается, что в Москве и Подмосковье живут более 100 тысяч миллионеров. Данный показатель составляет 35% от их общего количества в стране.

«Такие данные коррелируют с объемами дорогого жилья и премиальных автомобилей», — говорится в статье.

Так, в Московском регионе сосредоточено 45% дорогого жилья стоимостью более 10 миллионов рублей. Также на данной территории находятся 85% сверхдорогой жилой недвижимости стоимостью от 70 миллионов рублей. Доля люксовых автомашин в регионе составляет 42%.

Ранее Федеральное агентство новостей составило топ-5 самых дорогих и престижных вузов Российской Федерации. В список вошли МГИМО, МГУ, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, СПбГУ и ВШЭ.

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