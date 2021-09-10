Армия Ирана нанесла удары по позициям курдов в Ираке

Тегеран, 10 сентября. Тегеран нанес удары по объектам находящимся в иракской провинции Эрбиль «Демократической партии Иранского Курдистана» (ДПИК), которую иранские власти считают сепаратистской.

По сообщению главы группировки Кавы Бахрами, в ходе атаки Иран применил боевую авиацию, беспилотники-камикадзе и артиллерийские подразделения.

Удары по лагерям курдов начались утром 9 сентября в районах населенных пунктов Сидакан и Чоман провинции Эрбиль. Представители ДПИК заявили, что в ходе атаки были использованы не менее четырех БПЛА, при этом подчеркнув, что удары были предприняты именно Ираном, а не турецкими войсками, которые также регулярно проводят операции против курдов на севере Ирака.

Бахрами отметил, что в их распоряжении имеются обломки по меньшей мере одного летательного аппарата, а ряд полевых командиров подчеркнули, что «турецкие беспилотники в полете издают другой звук».

Iran launches air strikes on Kurdish separatist group in northern Iraq https://t.co/5sGHc0IkoK — kurdish American (@kurdishAmerica) September 10, 2021

Удары последовали спустя несколько дней после публикации в СМИ угроз со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, который предупредил о намерении самостоятельно атаковать курдов из-за бездействия Багдада и руководства Иракского Курдистана.

Командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур при этом призвал гражданское население региона «держаться подальше» от объектов боевиков, чтобы не попасть под огонь. Решение о проведении операций было принято им после посещения гарнизонов иранских вооруженных сил в приграничных с Ираком районах, где, как сообщается, недавно отмечалась активизация курдских вооруженных формирований.

Thread on Iranian strikes in Iraqi Kurdistan against positions of the separatists groups of the Iranian kurds such as PDKI etc, that banned and recognized by Iran as terrorists.

Stike by IRGC's kamikaze drone(loitering munition) against some target among trees. pic.twitter.com/zWnBYNEjfm — Yuri Lyamin (@imp_navigator) September 9, 2021

Генерал заявил, что Тегеран неоднократно призывал руководство соседнего государства не позволять использовать свою территорию в качестве плацдарма для сепаратистов, которые дестабилизируют обстановку на северо-западе Ирана и угрожают безопасности его населения.

«Мы считаем, что любая халатность и безразличие в этом вопросе противоречат принципам добрососедства в отношениях между двумя странами», — предупредил он.

В прошлом месяце с аналогичным призывом к иракскому руководству выступил и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Он потребовал от Багдада выдворить формирования «Демократической партии Иранского Курдистана» со своей территории, чтобы Исламской Республике не пришлось принимать «упреждающие меры» в отношении боевиков. После этого власти Эрбиля обратились к курдским вооруженным группировкам с просьбой не использовать север Ирака как плацдарм для своих операций и не провоцировать региональный конфликт. Однако слов оказалось недостаточно, так как затем были созданы новые формирования.

Iran warns of preemptive strikes if opposition groups in Kurdistan Region are not removed https://t.co/ToJDjWF8Ft — Lord Voldemort, avenger ???????? ???????? ???????? ???????? (@GranZorro) August 12, 2021

«Демократическая партия Иранского Курдистана» является давним противником Тегерана и выступает за отделение этого региона от Исламской Республики или создание автономии в пределах одного государства. ДПИК, которая признана властями страны террористической группировкой, ведет партизанскую войну против центрального правительства еще с середины прошлого века.

В свою очередь иранские вооруженные силы помимо проведения внутренних операций периодически наносят удары по боевикам на территории соседней республики. Одним из наиболее заметных инцидентов стала атака Тегерана на штаб-квартиру организации в Иракском Курдистане около трех лет назад. В результате попадания десятка баллистических ракет погибли не менее 16 человек.