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Армия Ирана нанесла удары по позициям курдов в Ираке

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 13:16
Весь мир
Армия Ирана нанесла удары по позициям курдов в Ираке
Global Look Press  /  Ali Mohammadi/ZUMAPRESS.com

Тегеран, 10 сентября. Тегеран нанес удары по объектам находящимся в иракской провинции Эрбиль «Демократической партии Иранского Курдистана» (ДПИК), которую иранские власти считают сепаратистской.

По сообщению главы группировки Кавы Бахрами, в ходе атаки Иран применил боевую авиацию, беспилотники-камикадзе и артиллерийские подразделения.

Удары по лагерям курдов начались утром 9 сентября в районах населенных пунктов Сидакан и Чоман провинции Эрбиль. Представители ДПИК заявили, что в ходе атаки были использованы не менее четырех БПЛА, при этом подчеркнув, что удары были предприняты именно Ираном, а не турецкими войсками, которые также регулярно проводят операции против курдов на севере Ирака.

Бахрами отметил, что в их распоряжении имеются обломки по меньшей мере одного летательного аппарата, а ряд полевых командиров подчеркнули, что «турецкие беспилотники в полете издают другой звук».

Удары последовали спустя несколько дней после публикации в СМИ угроз со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, который предупредил о намерении самостоятельно атаковать курдов из-за бездействия Багдада и руководства Иракского Курдистана.

Командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур при этом призвал гражданское население региона «держаться подальше» от объектов боевиков, чтобы не попасть под огонь. Решение о проведении операций было принято им после посещения гарнизонов иранских вооруженных сил в приграничных с Ираком районах, где, как сообщается, недавно отмечалась активизация курдских вооруженных формирований.

Генерал заявил, что Тегеран неоднократно призывал руководство соседнего государства не позволять использовать свою территорию в качестве плацдарма для сепаратистов, которые дестабилизируют обстановку на северо-западе Ирана и угрожают безопасности его населения.

«Мы считаем, что любая халатность и безразличие в этом вопросе противоречат принципам добрососедства в отношениях между двумя странами», — предупредил он.

В прошлом месяце с аналогичным призывом к иракскому руководству выступил и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Он потребовал от Багдада выдворить формирования «Демократической партии Иранского Курдистана» со своей территории, чтобы Исламской Республике не пришлось принимать «упреждающие меры» в отношении боевиков. После этого власти Эрбиля обратились к курдским вооруженным группировкам с просьбой не использовать север Ирака как плацдарм для своих операций и не провоцировать региональный конфликт. Однако слов оказалось недостаточно, так как затем были созданы новые формирования.

«Демократическая партия Иранского Курдистана» является давним противником Тегерана и выступает за отделение этого региона от Исламской Республики или создание автономии в пределах одного государства. ДПИК, которая признана властями страны террористической группировкой, ведет партизанскую войну против центрального правительства еще с середины прошлого века.

В свою очередь иранские вооруженные силы помимо проведения внутренних операций периодически наносят удары по боевикам на территории соседней республики. Одним из наиболее заметных инцидентов стала атака Тегерана на штаб-квартиру организации в Иракском Курдистане около трех лет назад. В результате попадания десятка баллистических ракет погибли не менее 16 человек.

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