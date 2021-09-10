Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 городам России

Москва, 10 сентября. Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам страны звания «Город трудовой доблести». Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Согласно распоряжению главы государства, города Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, Ступино, Сызрань и Чита наделены почетным званием.

Титул «Город трудовой доблести» присудили населенным пунктам, жители которых внесли значительный вклад в победу Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. С инициативой о присвоении почетного звания некоторым городам России выступили депутаты от партии «Единая Россия».

Как стало известно ранее, Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя РФ. Министр погиб во время выполнения служебных обязанностей, спасая человека.