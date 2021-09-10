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Ливия и Тунис договорились о скором открытии границ

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 12:37
Весь мир
Ливия и Тунис договорились о скором открытии границ
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Тунис, 10 сентября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба пообщался с президентом соседней республики Каисом Саидом. Политики обсудили сотрудничество и возобновление сообщения между странами.

Согласно данным пресс-службы канцелярии ПНЕ, встреча прошла накануне в тунисской столице в присутствии министров здравоохранения, внутренних дел и ряда советников.

Стороны обсудили последние политические события в двух странах. Они рассмотрели пути расширения сотрудничества в области безопасности и экономики, а также подтвердили необходимость не допускать дестабилизацию двусторонних отношений.

Вопрос открытия погранпереходов между Ливией и Тунисом также находился на столе переговоров. Дабиба и Саид согласились координировать действия министерств здравоохранения и внутренних дел двух государств, чтобы подготовить единый протокол для возобновления наземного и воздушного сообщения. Реализовать это планируют в ближайшее время.

Политики призвали к усилению координации и обмена информацией для обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Они подтвердили важность противодействия любым попыткам нанести удар по стабильности региона.

Ранее глава Делового совета Туниса Анис аль-Джазири рассказал о негативных последствиях продолжающегося закрытия границ для экономики. Он призвал власти принять меры по возобновлению торгового обмена.

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