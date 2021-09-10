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Ростуризм объяснил остановку продаж туров по программе кешбэка

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 12:22
Экономика
Ростуризм объяснил остановку продаж туров по программе кешбэка
pexels.com  /  Alexandr

Москва, 10 сентября. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) рассказало о причинах приостановки продаж туров, входящих в государственную программу туристического кешбэка.

Реализация туристических поездок и проживания в гостиницах с кешбэком приостановилась из-за высокой популярности программы. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Ростуризма.

«Программа оказалась очень востребована у туристов, и выделенная на поездки этого года сумма была выбрана полностью раньше 14 сентября», — заявили в агентстве ТАСС.

Уточняется, что изначально продажи должны были остановиться 31 августа, однако на реализацию программы в текущем году из выделенных кабмином 6,7 миллиарда рублей осталось 400 миллионов рублей. В результате ведомство решило с помощью этих средств дополнительно простимулировать продажи туров в низкий сезон.

Ранее Федеральное агентство по туризму сообщило, что россиянам будет доступен кешбэк в зимний период. Туры можно будет приобрести на период с 15 января по 30 апреля.

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