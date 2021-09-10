Белорусская делегация предоставила ЕС исчерпывающие сведения об учениях «Запад-2021»

Минск, 10 сентября. Белорусская делегация предоставила полный доклад о совместных военных учениях с Россией «Запад-2021» на съезде Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Вся информация об учениях была предоставлена странам ЕС, как это требуют принципы прозрачности военных учений, передало информагентство БелТА со ссылкой на источник в дипломатическом представительстве Белоруссии в Австрии.

По данным посольства, Минск уведомил страны ЕС об учениях еще в 2020 году, после чего провел накануне учений брифинг Генштаба ВС Белоруссии, в ходе которого начштаба Виктор Гулевич отметил, что маневры проводят для повышения обороноспособности армий двух стран, а не для того, чтобы запугать соседние государства.

«Учение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», — отметил представитель делегации.

Предыдущие заявления минобороны Белоруссии к западным политикам не возымели успеха: 3 сентября генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг повторил свое требование к Москве и Минску и заявил, что они обязаны предоставить больше данных для ЕС по поводу своих учений и призвал их вести себя предсказуемо.