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Политолог Мартынов считает встречу Путина и Лукашенко оптимистичной
Политика
Политолог Мартынов считает встречу Путина и Лукашенко оптимистичной
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 10 сентября. По мнению политолога Алексея Мартынова, прошедшие в Москве переговоры президентов России и Белоруссии внушают оптимизм — все вопросы сняты и начинается практическая работа по реализации 28 дорожных карт.

В беседе с «Лайфом» директор Института новейших государств Алексей Мартынов дал оценку прошедшей встрече президента РФ Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Эксперт считает, что встреча стала самой прорывной со времен подписания соглашения о Союзном государстве и создания определенных структур, что случилось почти 20 лет назад.

«Согласованы все 28 интеграционных проектов или дорожных карт. В ближайшие дни, как сказали президенты после переговоров, состоится соответствующее заседание совета министров, где будут утверждены все эти программы. Там действительно очень прорывные вещи, то есть речь идет о том, что, наконец, широко анонсированное несколько лет назад расширение и углубление интеграции России и Белоруссии становится реальностью. Что само по себе внушает оптимизм», — пояснил Мартынов.

Политолог отметил, что во время переговоров главы государств обсудили важные вопросы: единый рынок энергоносителей, единое валютное урегулирование, единое таможенное пространство.

Эксперт подчеркнул, что итоги встречи довольно оптимистичны, сняты все вопросы, начинается время практической работы и реализации 28 дорожных карт, и речь не идет о поглощении.  

«И здесь не идет речь о поглощении, как пытались злые языки транслировать и показывать, а также всякие гнилоусты напевали президенту Лукашенко и его сподвижникам», — сказал эксперт.

Прошедший приезд президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года.

Ранее ФАН писал, что Александр Лукашенко назвал дату заседания Высшего совета Союзного государства.

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Все новости / Политика / Политолог Мартынов считает встречу Путина и Лукашенко оптимистичной
путин россия белоруссия лукашенко
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