Ярослава Магучих ответила хейтерам после нового фото с россиянкой Ласицкене

Киев, 10 сентября. Бронзовый призер летней Олимпиады-2020 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих гневно обратилась к хейтерам и СМИ, затравившими ее за фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене.

После выступлений на Олимпийских играх в Токио Магучих сделала снимок с россиянкой Марией Ласицкене, ставшей чемпионкой в прыжках в высоту. Фотография вызвала бурную реакцию на Украине. С критикой Магучих, которая принесла своей стране бронзу, выступили несколько украинских официальных лиц. Легкоатлетку даже вызвали на профилактическую беседу в Минобороны Украины.

Вторая волна негодования поднялась в начале сентября, когда в Сети появилось новое фото Магучих с Лисицкене. Снимок опубликовала в Instagram-аккаунте австралийка Элинор Паттерсон. В кадре россиянка обнимает украинскую легкоатлетку за плечи в окружении еще нескольких спортсменок. Украинские пользователи Сети с новой силой набросились на Ярославу Магучих, называя ее «позорницей».

Украинка не стала молчать и на своей странице в Instagram опубликовала жесткий ответ всем хейтерам. Она отметила, что последнее фото, которое спровоцировало волну гнева, было сделано по просьбе легкоатлетки Камилы Лицвинко.

«Она завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста!» — обратилась Магучих к хейтерам.

В поддержку украинки высказались многие спортсмены, в том числе и легкоатлетка Мария Ласицкене. В своих социальных сетях она высказалась о травле Ярославы Магучих и выразила поддержку в адрес других спортсменок с Украины.