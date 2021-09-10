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«Конгресс трубадуров»: Захарова высмеяла участие «оппозиционеров» в антироссийских форумах

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 12:43
Политика
«Конгресс трубадуров»: Захарова высмеяла участие «оппозиционеров» в антироссийских форумах
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 сентября. Участие так называемых «оппозиционеров» в антироссийских форумах в только подчеркивает провал попыток НАТО вмешаться в дела России, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Поводом для высказывания официального представителя отечественного международного ведомства стал очередной международный семинар, прошедший в Таллине под эгидой Минобороны Эстонии. Обывателям обещали обсуждение проблем мировой повестки, борьбу с терроризмом, нелегальной миграцией и наркотрафиком, но в итоге получился марафон «Страх и ненависть в России», иронизирует дипломат. Многочисленные «борцы с режимом» брали слово и ругали Москву, но каждое очередное выступление закапывало их только сильнее, смеется Захарова.

Официальная Москва мало интересуется содержанием подобных мероприятий, но вот простым жителям Прибалтики следует обратить на них внимание, считает пресс-секретарь МИД. Вместо-того, чтобы принимать действенные шаги по борьбе с насущными заявленными проблемами, эстонцам, литовцам и латвийцам насаждают агрессивную антироссийскую идеологию — за их же деньги.

«Конгресс трубадуров»: Захарова высмеяла участие «оппозиционеров» в антироссийских форумах
Telegram  / Мария Захарова

«Мне жаль эстонских граждан. Им за их же деньги обещали сделать что-то с международной безопасностью. А вместо этого организовали конгресс трубадуров», — высмеяла Захарова поведение организаторов и участников мероприятия.

Накануне парламентских выборов в России, назначенных на 17–19 сентября, активизировалась деятельность иностранных организаций и СМИ-иноагентов. Как удалось выяснить членам Комиссии Госдумы по иностранному вмешательству во внутренние дела РФ, западные спецслужбы попытаются повлиять на ход голосования с помощью специальных приложений, разработанных при участии специалистов из Пентагона.

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