Мария Захарова призвала остановить противодействие «Северному потоку — 2»

Москва, 10 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об окончании строительства газопровода «Северный поток — 2».

Так, она призвала оппонентов проекта прекратить чинить ему препятствия. Также Захарова подчеркнула, что остановить газопровод невозможно и пришло время заключать соглашения о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации «Северного потока — 2». Старт коммерческих поставок зависит от позиции немецкого регулятора, добавила официальный представитель МИД.

«Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — заявила Захарова.

Председатель правления «Газпром» Алексей Миллер в пятницу сообщил, что строительные работы на газопроводе полностью завершены. Акции компании на этом фоне выросли в цене в ходе торгов на Мосбирже. Стоимость ценных бумаг прибавила 1,36% — до 330 рублей за штуку.