Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 13:04
13:04
Общество
Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка проводила лето, угостившись сочным арбузом
13:03
Происшествия
Рабочего перемололо комбайном во время сенокоса в Алтайском крае
13:01
Общество
Полицейские и волонтеры спасли пропавшего пенсионера-грибника в Приморье
13:00
Общество
Как стать массажистом? Плюсы и минусы профессии
13:00
Общество
Эфир: Могут ли на международные фестивали попасть добрые и светлые фильмы о России
12:58
Общество
Путин посетит церемонию открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере
12:55
Политика
Песков подтвердил проведение Высшего госсовета РФ и Белоруссии с участием Путина и Лукашенко
12:53
Шоу-бизнес
Британская королева Елизавета II поддерживает движение Black Lives Matter
12:52
Общество
Открытая поддержка оппозиции может привести к запрету Фонда Науманна в РФ
12:51
Общество
Песков заявил, что у Кремля нет планов по переименованию Петербурга
Все новости

Мария Захарова призвала остановить противодействие «Северному потоку — 2»
Экономика
Мария Захарова призвала остановить противодействие «Северному потоку — 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об окончании строительства газопровода «Северный поток — 2».

Так, она призвала оппонентов проекта прекратить чинить ему препятствия. Также Захарова подчеркнула, что остановить газопровод невозможно и пришло время заключать соглашения о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации «Северного потока — 2». Старт коммерческих поставок зависит от позиции немецкого регулятора, добавила официальный представитель МИД.

«Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — заявила Захарова.

Председатель правления «Газпром» Алексей Миллер в пятницу сообщил, что строительные работы на газопроводе полностью завершены. Акции компании на этом фоне выросли в цене в ходе торгов на Мосбирже. Стоимость ценных бумаг прибавила 1,36% — до 330 рублей за штуку.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Мария Захарова призвала остановить противодействие «Северному потоку — 2»
захарова северный поток сп-2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru