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Товары для туристических походов стали более востребованы у россиян
Экономика
Товары для туристических походов стали более востребованы у россиян
Невские Новости  /  Елизавета Акимова

Москва, 10 сентября. Жители Российской Федерации увеличили спрос на товары для туристических походов.

Об этом журналистам заявили в пресс-службе организации «СберСтрахование». Речь идет о весенне-летнем периоде текущего года, сообщает «Прайм».

«Закрытые границы и коронавирусные ограничения сделали походы популярным видом отдыха. Летом 2021 года спрос на туристическое оборудование возрос», — отмечают аналитики.

Так, объем продаж спреев от насекомых летом повысился на 67% по сравнению с результатами того же периода прошлого года. При этом палатки и спальные мешки поклонники туризма начали закупать еще весной, говорится в сообщении компании.

Ранее директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд рассказал, что москвичи стали уезжать из столицы на фоне пандемии. Почти четверть горожан выбрали соседние регионы.

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россияне покупки походы
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