Пекин, 10 сентября. Украина попала в неудобное положение, отвернувшись от России и слепо идя на поводу у США. К такому выводу пришли журналисты китайского издания Sohu.

Вашингтон всегда стремился стать гегемоном на мировой арене и подчинить себе волю других стран. Однако, в отличие от Украины, Россия никогда не ела с рук США, передает «ПолитРоссия». Независимость Москвы раздражает Вашингтон, поэтому он пытается давить на нее и подстрекает соседей России к агрессии.

Киев, мечтая о членстве в НАТО, делает все, чтобы сблизиться с США, уверяют китайские журналисты. Президент Украины долго добивался встречи с американским коллегой Джо Байденом и, наконец, смог съездить в Вашингтон. Его надежды на помощь и четкие ответы о вступлении в Североатлантический альянс не оправдались.

«Однако результатом этого долгожданного для Киева саммита стало лишь рамочное оборонное соглашение, а также обещание военной помощи в размере 60 млн долларов», — напомнили в Sohu.

Россия благодаря военной мощи может ответить на любые провокации других государств. Это внушает опасения Украине, которая, по словам китайцев, стала «рыбой на сковородке». Она находится между Россией и США, проявляя агрессию против Москвы и оставаясь марионеткой Вашингтона. Это обернулось для нее незавидным положением.

«Что бы она ни делала, ей суждено стать блюдом для других стран», — заключили журналисты.

Владимир Зеленский ранее заявил о возможной войне с Россией. Он добавил, что такое развитие событий было бы ошибкой.